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Конгрессмен Гетц: Вашингтон считает проект аудита средств для Киева «выгодным для России»

Политика
Конгрессмен Гетц: Вашингтон считает проект аудита средств для Киева «выгодным для России»

Белый дом полагает, что законопроекты, направленные на аудит выделяемых финансовых средств для Киева, созданы «для России». Об этом заявил член палаты представителей США Мэтт Гетц на своем YouTube-канале.

Как отмечает политик, Белый дом обязан осуществлять прозрачную деятельность в отношении военной и финансовой помощи. Гетц уточнил, что неоднократно предлагал оформлять подобную деятельность и раскрывать правдивые данные о нахождении американских военных на территории Украины.

«Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, — все это, должно быть, для Владимира Путина!» — сказал Гетц, изображая высказывания своих коллег касательно его законопроекта.

Мэтт Гетц считает, что часть отчетов о военной помощи вызывает вопросы ввиду того, что нет прозрачности в финансовых документах. Власти Соединенных Штатов должны предоставить разъяснения для граждан своей страны.

#США #Украина #оружие