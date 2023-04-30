Белый дом полагает, что законопроекты, направленные на аудит выделяемых финансовых средств для Киева, созданы «для России». Об этом заявил член палаты представителей США Мэтт Гетц на своем YouTube-канале.
Как отмечает политик, Белый дом обязан осуществлять прозрачную деятельность в отношении военной и финансовой помощи. Гетц уточнил, что неоднократно предлагал оформлять подобную деятельность и раскрывать правдивые данные о нахождении американских военных на территории Украины.
«Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, — все это, должно быть, для Владимира Путина!» — сказал Гетц, изображая высказывания своих коллег касательно его законопроекта.
Мэтт Гетц считает, что часть отчетов о военной помощи вызывает вопросы ввиду того, что нет прозрачности в финансовых документах. Власти Соединенных Штатов должны предоставить разъяснения для граждан своей страны.