Некоторые страны мира, в числе которых Индия, Бразилия, Египет и Пакистан, придерживаются «уклончивой позиции», тем самым препятствуя политике США по Украине. Об этом пишет издание Washington Post.
Газета ссылается на заявления МИД Пакистана. Недавно ведомство отметило, что больше не готово «искать середину» между Китаем и США, поэтому выбирает Пекин как своего настоящего стратегического партнера. Такой же политики придерживается и Индия, говорится в материале.
«Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден в обеспечении глобальной поддержки своих усилий», — пишут авторы.
Бразилия тем временем стремится к созданию «блока мира». Она старается примерить США, Китай и добиться прекращения украинского конфликта, несмотря на стремление Вашингтона к эскалации.