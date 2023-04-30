Газета WP заявила о попытках ряда стран препятствовать политике США по Украине

Газета ссылается на заявления МИД Пакистана. Недавно ведомство отметило, что больше не готово «искать середину» между Китаем и США, поэтому выбирает Пекин как своего настоящего стратегического партнера. Такой же политики придерживается и Индия, говорится в материале.