Загадка последнего интервью: чем Сталин удивил американского журналиста

Так, Генералиссимус Советского Союза выразил уверенность, что Соединенные Штаты и СССР могут жить в мире и согласии. Сталин подчеркивал, что сосуществование коммунизма и капитализма реально, если обе стороны того желают, исполняют обязательства и придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела других стран.