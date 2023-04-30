Загадка последнего интервью: чем Сталин удивил американского журналиста

Иосиф Сталин дал интервью журналисту американской газеты The New York Times Джеймсу Рестону 21 декабря 1952 года. Историки называют это интервью последним, которое взяли у «вождя народов» представители западных СМИ.
За несколько дней до официальной беседы Рестон попросил посла СССР в США Георгия Зарубина устроить заочное интервью со Сталиным. Просьба журналиста была связана с грядущей инаугурацией президента США Дуайта Эйзенхауэра.
В книге «Сталин И. В.» составителя Николая Илиевского указано, что Рестон составил вопросы, которые передали советскому вождю. Сталин дал ответы сразу, и его слова остались загадкой для американца.
Так, Генералиссимус Советского Союза выразил уверенность, что Соединенные Штаты и СССР могут жить в мире и согласии. Сталин подчеркивал, что сосуществование коммунизма и капитализма реально, если обе стороны того желают, исполняют обязательства и придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела других стран.
Холодная война между государствами уже была в самом разгаре. Поэтому миролюбивая риторика Иосифа Сталина удивила американца.