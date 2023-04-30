Внедорожник Mitsubishi Pajero протаранил автомагазин в столице Сахалина

Автоавария с участием японского внедорожника Mitsubishi Pajero произошла в Южно-Сахалинске, передал портал astv.ru. Иномарка влетела в торговый павильон с автозапчастями.
ДТП случилось около перекрестка проспекта Мира и улицы Украинской. Причины, по котором водитель Mitsubishi Pajero вырулил прямо в автомагазин, остаются неизвестными.
На месте происшествия были замечены два экипажа ГИБДД, на одном автомобиле были включены проблесковые маячки. По всей видимости, в результате автоаварии никто не пострадал, отмечает местное издание. Все детали и обстоятельства произошедшего будут устанавливаться уполномоченными органами.