Внедорожник Mitsubishi Pajero протаранил автомагазин в столице Сахалина

На месте происшествия были замечены два экипажа ГИБДД, на одном автомобиле были включены проблесковые маячки. По всей видимости, в результате автоаварии никто не пострадал, отмечает местное издание. Все детали и обстоятельства произошедшего будут устанавливаться уполномоченными органами.