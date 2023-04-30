Богомаз сообщил о двух погибших при обстреле поселка в Брянской области

Два мирных жителя получили смертельные ранения при обстреле поселка Суземка в Брянской области со стороны Украины. Об этом написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Украинские войска нанесли удар по Суземке в ночь на 30 апреля. Предварительно установлено, что в результате обстрела повреждены три жилых дома, один из которых полностью разрушен.
По словам Богомаза, сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Другие подробности произошедшего устанавливаются.