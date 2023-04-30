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Банда таксистов во главе с 65-летним мужчиной устроила налет на коллег из Uber в Греции

Происшествия
Банда таксистов во главе с 65-летним мужчиной устроила налет на коллег из Uber в Греции

Таксисты-частники атаковали водителей из Uber и разбили автомобили конкурентов в Греции. В результате «побоища» на Родосе повреждены минимум десять машин, сообщили местные СМИ.

Портал newsit.gr проинформировал, что в связи с произошедшим островная полиция находится в состоянии повышенной готовности. Сами разъяренные таксисты заявляют, что будут и дальше протестовать, пока компания Uber не уйдет с греческого рынка.

«Родос выглядит как кипящий котел после инцидентов, разрушений и ранения водителя компании Cool Rhodes, которой управляет Uber», — сообщила пресса.

В материалах уголовного дела нападавшие называются «толпой организованных таксистов», моральным вдохновителем которых является 65-летнего мужчина. Согласно версии правоохранителей, пожилой главарь таксистов-частников избил 45-летнего сотрудника Cool Rhodes, сломав тому ногу и причинив опасные телесные повреждения. Лидер протестующих водителей также повредил примерно полтора десятка автомобилей Uber.

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