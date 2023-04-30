Меркель заявила, что использовала все средства для предотвращения конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель использовала все имевшиеся у нее средства, чтобы попытаться предотвратить конфликт на Украине. Об этом она рассказала в интервью газете Die Zeit.
По мнению Меркель, несмотря на то, что избежать конфликта на Украине не удалось, попытаться сделать это было правильным решением. Экс-канцлер уверена, что дипломатия является необходимостью.
«Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию», — заявила Меркель.
Она вновь прокомментировала свою политику в отношении России. Меркель поддержала усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины после произошедшего в Крыму в 2014 году. Она добавила, что «очень сильно беспокоится» о судьбе государства.