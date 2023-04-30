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Меркель заявила, что использовала все средства для предотвращения конфликта на Украине

Политика
Меркель заявила, что использовала все средства для предотвращения конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель использовала все имевшиеся у нее средства, чтобы попытаться предотвратить конфликт на Украине. Об этом она рассказала в интервью газете Die Zeit.

По мнению Меркель, несмотря на то, что избежать конфликта на Украине не удалось, попытаться сделать это было правильным решением. Экс-канцлер уверена, что дипломатия является необходимостью.

«Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию», — заявила Меркель.

Она вновь прокомментировала свою политику в отношении России. Меркель поддержала усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины после произошедшего в Крыму в 2014 году. Она добавила, что «очень сильно беспокоится» о судьбе государства.

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