AFP: финпрокуратура Франции расследует коррупцию в российском филиале Auchan

Во Франции с 2020 года ведется расследование в отношении российского филиала компании Auchan, который подозреваемый в коррупции. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник.
Расследование ведет финансовая прокуратура Франции. По информации агентства, разбирательство начали в марте 2020 года «по подозрению в подкупе иностранного должностного лица, коррупции со стороны частного лица, соучастии и сокрытии этих нарушений».
В свою очередь деловой еженедельник Challenges сообщил, что обыски в рамках коррупционного расследования также провели в 2020 году. Отмечается, что по этому делу показания давали сотрудники и экс-работники подразделения Auchan в России.