Медведев призвал Маска объясниться за блокировку его сообщения про Польшу в Twitter

Модераторы Twitter заблокировали пост о Польше зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Сообщение было опубликовано на англоязычной странице политика в соцсети.
Внимание на это обратил сам Медведев. Он отметил, что причиной для блокировки стали «нарушения каких-то правил», которые не распространяются на посты с призывом уничтожить Россию.
После этого политик продублировал удаленную запись о Польше на русском, английском и польском языках. Перед этим он обратился к владельцу Twitter Илону Маску с сообщением: «И как тебе такое, @elonmusk?».
Позже Медведев опубликовал еще пару твитов. В одном из них он поприветствовал бывшего президента США Дональда Трампа. А в другом разместил карикатуру, как Украина влияет на американскую политику.