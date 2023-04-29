«Нас не остановить терактами»: участники КИБЕР ФРОНТА Z определили векторы развития движения

Участие в мероприятии также принял депутат Госдумы Василий Власов. Он призвал сделать все для того, чтобы Татарский погиб не просто так. По словам Власова, «кибербойцам» необходимо продолжать журналистское дело, а также работать с молодежью и людьми среднего возраста.

