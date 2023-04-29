«Нас не остановить терактами»: участники КИБЕР ФРОНТА Z определили векторы развития движения

Очередная встреча КИБЕР ФРОНТА Z состоялась в отремонтированном штабе «кибербойцов» в Санкт-Петербурге. Участники обсудили новые проекты по развитию движения.
Мероприятие прошло в помещении «Патриот-бара» на Университетской набережной. Оно стало первой официальной встречей после теракта 2 апреля, в котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).
Одной из участниц собрания стала телеведущая Мария Петрашко. По ее мнению, важно показать, что никакого страха нет, и люди готовы сражаться за правду. Она подчеркнула, что движение не остановить «запугиваниями и терактами», передает Федеральное агентство новостей.
Участие в мероприятии также принял депутат Госдумы Василий Власов. Он призвал сделать все для того, чтобы Татарский погиб не просто так. По словам Власова, «кибербойцам» необходимо продолжать журналистское дело, а также работать с молодежью и людьми среднего возраста.
«Я уверен, что победа будет за нами и враг будет разбит», — добавил он.
На встрече также присутствовал предприниматель Евгений Пригожин. Он обсудил с «кибербойцами» актуальные и злободневные вопросы.