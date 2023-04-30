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Daily Express: Россия может парализовать всю Великобританию одним маневром

Политика
Daily Express: Россия может парализовать всю Великобританию одним маневром

Россия может нанести один точный удар по подводным линиям энергоснабжения Великобритании, что парализует всю страну. Об этом заявил сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес в интервью Daily Express.

Атака по подводным кабелям приведет к перебоям в работе интернета. Без него, в свою очередь, не смогут продолжать деятельность больницы, университеты, а банки прекратят осуществление всех денежных переводов.

«Национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей, в результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну», — заявил Менезес.

Функционирование страны целиком и полностью зависит от работы этих кабелей, отметил он. Их протяженность составляет более миллиона километров.

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