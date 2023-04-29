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Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем

Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем в рамках рабочего визита российской делегации в республику. Об этом передает ТАСС.

Стороны обсудили развитие отношений между странами. Также Вячеслав Володин передал главе Кубы приветственные слова от президента России Владимира Путина.

«Ваши отношения задают динамику развития сотрудничества между Россией и Кубой», — отметил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что необходимо выходить на новые форматы взаимовыгодного сотрудничества государств. Перед официальной встречей с Диас-Канелем, российская делегация возложила цветы к памятнику Хосе Марти.

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