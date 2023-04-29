Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем в рамках рабочего визита российской делегации в республику. Об этом передает ТАСС.
Стороны обсудили развитие отношений между странами. Также Вячеслав Володин передал главе Кубы приветственные слова от президента России Владимира Путина.
«Ваши отношения задают динамику развития сотрудничества между Россией и Кубой», — отметил Володин.
Спикер Госдумы подчеркнул, что необходимо выходить на новые форматы взаимовыгодного сотрудничества государств. Перед официальной встречей с Диас-Канелем, российская делегация возложила цветы к памятнику Хосе Марти.