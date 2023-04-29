WSJ: в ООН сочли провальной инициативу МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции

WSJ отмечает: высокопоставленные чиновники ООН еще с февраля давали понять, что намерены взять на себя дипломатическую работу в вопросе ЗАЭС. По словам двух дипломатов, к которым обратились журналисты, генсек Гутерреш также вел консультации с представителями России и Украины для обсуждения новых идей.