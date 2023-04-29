WSJ: в ООН сочли провальной инициативу МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции

Команда генсекретаря ООН Антониу Гутерреша настаивает, что инициатива Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу Запорожской АЭС «потерпела неудачу». Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
WSJ отмечает: высокопоставленные чиновники ООН еще с февраля давали понять, что намерены взять на себя дипломатическую работу в вопросе ЗАЭС. По словам двух дипломатов, к которым обратились журналисты, генсек Гутерреш также вел консультации с представителями России и Украины для обсуждения новых идей.
«На протяжении недель команда генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша говорит дипломатам и другим, что они считают, что инициатива МАГАТЭ потерпела неудачу», — заявило американское издание.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС. В четверг также стало известно об удачно состоявшейся ротации экспертов агентства на ядерный объект в Запорожье.