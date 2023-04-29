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Авария с участием трех автомобилей произошла у лагеря «Орленок» на Кубани

Происшествия
Авария с участием трех автомобилей произошла у лагеря «Орленок» на Кубани

Сразу три легковых автомобиля столкнулись на трассе Джубга — Сочи неподалеку от Всероссийского детского центра «Орленок». О происшествии сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

В результате аварии шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Также отмечается, что в происшествии никто не погиб.

«В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля Mercedes и три пассажира автомобиля Lada Largus», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за заноса, который допустил водитель Mercedes. После этого он выехал на встречную полосу и врезался в Ford Transit. Последний транспорт столкнулся с Lada Largus. Остальные подробности уточняются.

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