Авария с участием трех автомобилей произошла у лагеря «Орленок» на Кубани

Сразу три легковых автомобиля столкнулись на трассе Джубга — Сочи неподалеку от Всероссийского детского центра «Орленок». О происшествии сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
В результате аварии шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Также отмечается, что в происшествии никто не погиб.
«В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля Mercedes и три пассажира автомобиля Lada Largus», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за заноса, который допустил водитель Mercedes. После этого он выехал на встречную полосу и врезался в Ford Transit. Последний транспорт столкнулся с Lada Largus. Остальные подробности уточняются.