«Их должно было быть в пять раз меньше»: Пригожин рассказал о потерях в ЧВК «Вагнер» из-за нехватки снарядов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о нынешней ситуации в Бахмуте. Его аудиокомментарий приводит пресс-служба компании «Конкорд».
Согласно заявлению Пригожина, подразделения штурмовиков смогли продвинуться в Бахмуте на 100-150 метров. Под контролем украинских силовиков остаются 2,98 квадратных километра территории города.
«Погибших бойцов ЧВК "Вагнер" в результате снарядного голода 94 человека. Их должно было быть в пять раз меньше. Если бы нам хватало снарядов», — добавил Пригожин.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» в интервью военкору Семену Пегову рассказал о проблеме с поставками боеприпасов. Пригожин заявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру и СК России, чтобы разобраться в данной ситуации.