«Их должно было быть в пять раз меньше»: Пригожин рассказал о потерях в ЧВК «Вагнер» из-за нехватки снарядов

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» в интервью военкору Семену Пегову рассказал о проблеме с поставками боеприпасов. Пригожин заявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру и СК России, чтобы разобраться в данной ситуации.