В Запорожье переименовали 50 улиц, названия которых связаны с СССР и Россией

Подконтрольные киевскому режиму власти Запорожья приняли решение о переименовании 50 улиц, названия которых связаны с Россией и Советским Союзом.
Депутаты Запорожского горсовета во время сессии постановили переименовать улицу Молодогвардейскую в Люботинскую, Сахалинскую — в Слобожанскую, Тульскую — в Конотопскую, Дальневосточную — в Фазановую, а Челябинскую — в Ирпенскую.
Переименование связанных с Россией и СССР улиц началось на Украине в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. Киевский режим также продолжает борьбу с памятниками советским и российским деятелям.