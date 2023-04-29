Кабмин РФ направил семьям погибших при теракте на Крымском мосту еще 1 млн рублей

Российское правительство дополнительно выделило на единовременную выплату родственникам погибших при теракте на Крымском мосту 1 млн рублей. Ранее на эти цели было направлено 30 млн рублей. Распоряжение кабмина о финансировании размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Выделенные средства являются мерой социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, указано в документе. Направленные властями денежные средства в сумме 1 млн рублей на каждого погибшего должны быть выплачены каждому члену семьи в равных долях, поясняется в распоряжении.
Контроль за целевым использованием этих ассигнований поручено осуществить МЧС России.