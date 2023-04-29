Кабмин РФ направил семьям погибших при теракте на Крымском мосту еще 1 млн рублей

Выделенные средства являются мерой социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, указано в документе. Направленные властями денежные средства в сумме 1 млн рублей на каждого погибшего должны быть выплачены каждому члену семьи в равных долях, поясняется в распоряжении.