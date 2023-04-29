Эксперт Мосяков счел угрозы Байдена о «смене режима» в КНДР традиционными для США

Угрожающие заявления президента США Джо Байдена о «смене режима» в КНДР представляют собой традиционную политику страны. На это обратил внимание заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрий Мосяков.
По его словам, Вашингтон «раздражает» развитие Пхеньяна. Прогресс государства в военной отрасли оказался «костью в горле» американских и южнокорейских властей, добавил собеседник РИА Новости.
«Это традиционная американская политика, направленная на уничтожение, сокрушение северокорейского режима», — констатировал Мосяков.
Ранее глава США попытался припугнуть КНДР «сменой режима», если она захочет нанести ядерный удар по стране или ее союзникам. С таким заявлением Байден выступил по результатам переговоров с коллегой из Южной Кореи.