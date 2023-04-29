Борис Титов отметил оптимистичный взгляд бизнеса на экономическую ситуацию в России

Оптимистичные оценки текущего состояния экономики со стороны российский властей действительно обоснованы. Рост доходности и инвестиций в капитал подтверждают бизнесмены, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Комментируя итоги опроса, проведенного Институтом экономики роста имени Столыпина, он отметил, что заявления о восстановления роста ВВП, повышении доходности компаний и инвестиций согласуются с комментариями бизнеса, то есть государство право.
Так, в первом квартале 62% опрошенных предпринимателей сообщили, что не увидели уменьшения доходов. Инвестиции в капитал остались на привычном уровне у 44%, а у 34% они выросли, уточнил Титов.
В то же время административная нагрузка осталась прежней у 53% предпринимателей. Это свидетельствует о том, что государственный мораторий на проведение проверок не до конца решил проблему.