Московский ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» и завоевал Кубок Гагарина

Седьмой матч финальной серии плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА состоялся в Казани 29 апреля. Встреча, которая проходила на стадионе «Татнефть-Арена», завершилась победой гостей со счетом 3:2. Автором решающей шайбы стал защитник «армейцев» Даррен Диц. Примечательно, что по ходу матча в Казани гости уступали сопернику.