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Глава СКР взял на контроль дело об убийстве 16-летнего подростка в Новосибирске

Происшествия
Глава СКР взял на контроль дело об убийстве 16-летнего подростка в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства 16-летнего подростка в Новосибирске.

Преступление было совершено в 2018 году в кемпинге парка «У моря Обского». Парень отдыхал у водохранилища с тетей и другом.

У него возник конфликт с охранником базы. Последний ударил его в шею ножом. Ребенок истек кровью. Сам 21-летний убийца скрылся с места происшествия. Его удалось задержать спустя три года.

Мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас материалы уголовного дела рассматривает суд. Тем временем мать обвиняемого уверяет, что признательные показания сына получены под давлением.

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