Глава СКР взял на контроль дело об убийстве 16-летнего подростка в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства 16-летнего подростка в Новосибирске.
Преступление было совершено в 2018 году в кемпинге парка «У моря Обского». Парень отдыхал у водохранилища с тетей и другом.
У него возник конфликт с охранником базы. Последний ударил его в шею ножом. Ребенок истек кровью. Сам 21-летний убийца скрылся с места происшествия. Его удалось задержать спустя три года.
Мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас материалы уголовного дела рассматривает суд. Тем временем мать обвиняемого уверяет, что признательные показания сына получены под давлением.