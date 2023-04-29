МГЕР и Волонтерская рота устроили митинг около посольства Польши из-за инцидента со школой

Россияне провели митинг около посольства Польши в Москве. В мероприятии приняли участие около 500 человек.
Причиной протеста стали действия Варшавы в отношении школы при посольстве в Польше. Участники «Молодой гвардии "Единой России"» (МГЕР) и «Волонтерской роты "Боевого братства"» собрались около здания иностранной дипмиссии.
«Мы не потерпим такого поведения, не потерпим такого отношения к нашим детям, которые учатся в этой школе, во-первых. И, конечно же, к дипломатам», – сказал руководитель федерального штаба Волонтерской роты Дмитрий Потапов.
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с захватом школы в Варшаве. По его словам, Москве нет смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей.