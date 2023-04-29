Азаров указал на катастрофическую ситуацию в украинской экономике

Так, за июнь прошлого года Нацбанк Украины ввел в обращение более 100 млрд гривен, необходимых для покрытия госрасходов. За 12 месяцев объемы эмиссии составили уже 400 млрд гривен. Помимо этого, неработающие кредиты могут вырасти на 30% всего государственного кредитного портфеля, уточнил Азаров.