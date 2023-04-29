Азаров указал на катастрофическую ситуацию в украинской экономике

Украинская экономика находится в критическом положении, подчеркнул экс-премьер республики Николай Азаров.
В своем Telegram-канале он указал, что власти всерьез опасаются социального взрыва среди населения, поэтому в ручном режиме сдерживают тарифы на базовые продукты питания. Однако ситуация все равно катастрофическая.
Так, за июнь прошлого года Нацбанк Украины ввел в обращение более 100 млрд гривен, необходимых для покрытия госрасходов. За 12 месяцев объемы эмиссии составили уже 400 млрд гривен. Помимо этого, неработающие кредиты могут вырасти на 30% всего государственного кредитного портфеля, уточнил Азаров.
По его словам, ежемесячные расходы составляют 250−300 млрд гривен, тогда как в виде налогов собирается лишь 80−100 млрд. Кроме того, по военным пенсиям долг государства по решениям судов равняется 22 млрд гривен.