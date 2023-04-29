Президентство на Украине помешало Владимиру Зеленскому «отправиться на фронт» после старта спецоперации России. С подобными оправданиями выступил сам глава государства.
В ходе интервью Yle политик предался грезам о том, как бы он действовал после объявления СВО, если бы не занимал столь высокий пост. Он заверил, что выступил бы против российской армии на украинской стороне. Зеленский поспешил уточнить, что хотел бы «отправиться на фронт», чтобы поучаствовать в боевых действиях.
«Думаю, что да», — неуверенно добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин посоветовал соотечественникам организовать досрочные выборы в стране. Он пришел к выводу, что Зеленский не в силах решить возникшие там проблемы.