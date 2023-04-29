Yle: президентство не позволило Зеленскому осуществить «мечту» и поехать на фронт

В ходе интервью Yle политик предался грезам о том, как бы он действовал после объявления СВО, если бы не занимал столь высокий пост. Он заверил, что выступил бы против российской армии на украинской стороне. Зеленский поспешил уточнить, что хотел бы «отправиться на фронт», чтобы поучаствовать в боевых действиях.