Bloomberg узнал о проблемах нефтегазовых компаний Индии с получением дивидендов в России

Индийские энергетические компании не могут получить дивиденды от своих российских активов, сообщает агентство Bloomberg.
Один из чиновников индийского минфина рассказал, что у нефтегазовых организаций есть доли в месторождениях на территории РФ. Но из-за западных санкций, а также нежелания Москвы проводить оплату в долларах возникли проблемы с извлечением прибыли на сумму более 400 млн долларов.
Кроме того, Индия столкнулась с трудностями из-за приобретения российской нефти по цене выше установленного потолка. И все же источник полагает, что Нью-Дели найдет способ заплатить за поставки.
Индия официально не поддержала ценовой лимит на российское черное золото в 60 долларов за баррель. Но, по сведениям газеты Mint, нацбанк стал проверять работу нефтяных компаний Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. Ltd и Hindustan Petroleum Corp. Ltd на предмет обхода ограничений в отношении Москвы.