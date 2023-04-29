Bloomberg узнал о проблемах нефтегазовых компаний Индии с получением дивидендов в России

Один из чиновников индийского минфина рассказал, что у нефтегазовых организаций есть доли в месторождениях на территории РФ. Но из-за западных санкций, а также нежелания Москвы проводить оплату в долларах возникли проблемы с извлечением прибыли на сумму более 400 млн долларов.