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Руководство IJF допустило россиян до турниров под нейтральным флагом

Спорт
Руководство IJF допустило россиян до турниров под нейтральным флагом

Российским дзюдоистам разрешили участвовать в международных турнирах.

Спортсмены из Российской Федерации смогут выступать на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) под нейтральным флагом. Об этом в релизе сообщила пресс-служба организации. В Федерации дзюдо России пока не комментировали это решение.

Спортсменов из РФ стали массово отстранять от международных турниров в конце февраля 2022 года. Недопуск к соревнованиям был связан с проведением специальной военной операции ВС России на Украине.

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