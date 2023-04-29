Руководство IJF допустило россиян до турниров под нейтральным флагом

Российским дзюдоистам разрешили участвовать в международных турнирах.
Спортсмены из Российской Федерации смогут выступать на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) под нейтральным флагом. Об этом в релизе сообщила пресс-служба организации. В Федерации дзюдо России пока не комментировали это решение.
Спортсменов из РФ стали массово отстранять от международных турниров в конце февраля 2022 года. Недопуск к соревнованиям был связан с проведением специальной военной операции ВС России на Украине.