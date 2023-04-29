Захарова обвинила Запад в использовании коммуникационных технологий для пропаганды и провокаций

Европа и США используют информационно-коммуникационные технологии для провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат обратилась к участникам Всемирной онлайн-конференции по многополярности. По ее словам, США и Европа используют коммуникационные технологии не в благородных целях. Западу нужны средства для провокаций и пропаганды.
«Причем – абсолютно не считаясь с нормами и традициями различных стран и обществ», – сказала Захарова.
Ранее Мария Захарова прокомментировала инцидент с захватом школы при посольстве России в Польше. По ее словам, шаг Варшавы является очередной провокацией.