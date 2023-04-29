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Захарова обвинила Запад в использовании коммуникационных технологий для пропаганды и провокаций

Политика
Захарова обвинила Запад в использовании коммуникационных технологий для пропаганды и провокаций

Европа и США используют информационно-коммуникационные технологии для провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратилась к участникам Всемирной онлайн-конференции по многополярности. По ее словам, США и Европа используют коммуникационные технологии не в благородных целях. Западу нужны средства для провокаций и пропаганды.

«Причем – абсолютно не считаясь с нормами и традициями различных стран и обществ», – сказала Захарова.

Ранее Мария Захарова прокомментировала инцидент с захватом школы при посольстве России в Польше. По ее словам, шаг Варшавы является очередной провокацией.

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