Парламентарий Власов процитировал Шекспира при ответе на санкционное уведомление Британии

Депутат Государственной думы России Василий Власов дал оригинальный ответ на уведомление Великобритании о введенных в его отношении рестрикций. Об этом он известил собственных подписчиков.
Парламентарий выложил в личный Telegram-канал письмо, присланное из британского санкционного комитета. В документе говорится о запрете на предоставление трастовых услуг из-за антироссийских ограничений. Выяснилось, что Власов таким образом попал под действие санкций.
Депутат Госдумы в свою очередь сформировал ответное письмо, в котором привел текст сонета 121 известного поэта Уильяма Шекспира. В завершении стихотворения парламентарий решил вписать строчку лично от своего имени.
«Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напраслина страшнее обличенья», — процитировал Шекспира Власов.
Ранее Власов не согласился с решением Евросоюза о включении Федерального агентства новостей в санкционный «стоп-лист». Тот факт, что объединение не придерживается фундаментальных прав, о которых само заявляет, вывел депутата ГД из себя.