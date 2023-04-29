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Парламентарий Власов процитировал Шекспира при ответе на санкционное уведомление Британии

Политика
Парламентарий Власов процитировал Шекспира при ответе на санкционное уведомление Британии

Депутат Государственной думы России Василий Власов дал оригинальный ответ на уведомление Великобритании о введенных в его отношении рестрикций. Об этом он известил собственных подписчиков.

Парламентарий выложил в личный Telegram-канал письмо, присланное из британского санкционного комитета. В документе говорится о запрете на предоставление трастовых услуг из-за антироссийских ограничений. Выяснилось, что Власов таким образом попал под действие санкций.

Депутат Госдумы в свою очередь сформировал ответное письмо, в котором привел текст сонета 121 известного поэта Уильяма Шекспира. В завершении стихотворения парламентарий решил вписать строчку лично от своего имени.

«Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напраслина страшнее обличенья», — процитировал Шекспира Власов.
Парламентарий Власов процитировал Шекспира при ответе на санкционное уведомление Британии

Ранее Власов не согласился с решением Евросоюза о включении Федерального агентства новостей в санкционный «стоп-лист». Тот факт, что объединение не придерживается фундаментальных прав, о которых само заявляет, вывел депутата ГД из себя.

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