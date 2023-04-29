Колташов: у властей США есть причина всеми силами скрывать свои провалы на Украине

Соединенным Штатам для того, чтобы спасти свою весьма проблемную экономику, необходимо вернуться на позиции мирового гегемона, став даже более сильными, чем они были в 1980-х годах. Именно поэтому администрация Джо Байдена стремится не допустить никаких внутренних реформ и делает ставку на внешнюю борьбу, победив в которой, она рассчитывает завладеть ресурсами других государств.
Такое мнение в беседе с «Журналистской правдой» выказал политолог и экономист Василий Колташов.
Ранее бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления США по России Джордж Биб сообщил, что слитые в общий доступ секретные документы Пентагона показали, что президент Джо Байден скрывал истинное положение дел на Украине.
Комментируя это заявление, Василий Колташов согласился, что правительство США прикладывает все силы, чтобы искривить информацию о ситуации на Украине.
«А точнее о реально происходящем на театре военных действий, в обществе, о состоянии войск Украины, в общем-то о снизившимся уровне доверия к пропаганде, о сомнениях в обществе. Все это они скрывают не потому, что им так нравится, а потому, что в американской политике все поставлено на поражение России», – считает эксперт.
Только в том случае, если Штаты смогут победить Россию и присвоить ее ресурсы, они могут рассчитывать на спасение своей экономики, объяснил Колташов.
Еще в 2021 году экономика США показала, насколько она проблемная. Сделанные годом ранее – в пандемийном 2020 году – огромные денежные вливания не столько стабилизировали ситуацию, сколько создали видимость улучшений. И планы Байдена вложить значительные средства в американскую инфраструктуру, тоже оказались только видимостью проекта.
В итоге оказалось, что Соединенным Штатам придется преодолеть множество проблем.
«Это, кстати, стало понятно уже в первые недели 2022 года. Ожидается потеря прежних позиций мировой экономики, потеря своего политического влияния — гегемонии, и им нужно срочно "победить" Россию, чтобы забрать российские ресурсы. Закрепиться во владениях ресурсов на Украине, а известно, что иностранный бизнес уже владеет 28% территорий Украины. Примерно столько земли они захватили. Дальше хотят выйти в Среднюю Азию, сломить вялое сопротивление местной бюрократии, взять ресурсы и политически, и идеологически там все перестроить. То есть, окружить Китай», – объяснил эксперт стратегию Вашингтона.
Согласно планам Вашингтона, США должны вновь занять в мире положение гегемона, став гораздо более сильными, чем в 1980-е годы.
Грубо говоря, американцы собираются «пройтись маршем» по Москве и Пекину, то есть превратить страны, имеющие самостоятельную администрацию, в свои периферийные зоны, где США полностью господствовали бы.
«Именно поэтому они скрывают информацию. Они не отказываются от прокси-войны на Украине с использованием ресурсов, поскольку, в их понимании нельзя отступиться от сделанных ставок. Дело не в поражениях. Неудачи есть, и их нужно принять, и продолжать делать тоже самое. Вот, какова стратегия Белого дома. Им необходимо не допустить никаких реформ в США, а нужно поставить на внешнюю борьбу и вести ее упорно столько, сколько будет нужно», – заключил Колташов.
Напомним, ранее американский военный аналитик Скотт Риттер напомнил украинцам о том, как американцы обычно поступают со своими «партнерами».
В частности, попытки США навязать свою политику Афганистану закончились в итоге их позорным бегством из этой страны, которую Вашингтон просто бросил на произвол судьбы. Так же, уверен ветеран разведки США, американцы поступят и с Украиной, которая останется «у разбитого корыта».