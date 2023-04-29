Колташов: у властей США есть причина всеми силами скрывать свои провалы на Украине

Соединенным Штатам для того, чтобы спасти свою весьма проблемную экономику, необходимо вернуться на позиции мирового гегемона, став даже более сильными, чем они были в 1980-х годах. Именно поэтому администрация Джо Байдена стремится не допустить никаких внутренних реформ и делает ставку на внешнюю борьбу, победив в которой, она рассчитывает завладеть ресурсами других государств.