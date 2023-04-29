Четвертое уголовное дело возбудили в отношении руководства «Метро МиР» в Новосибирске

Правоохранители возбудили новое уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия-застройщика «Метро МиР» в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Под статью о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, попало неустановленное лицо из числа глав компании. Это уже четвертое уголовное дело в отношении руководства МП.
Поводом для начала расследования стал многоэтажный дом, который должны были ввести в эксплуатацию в 2018 году. В намеченный срок дольщики не получили жилье. Выяснилось, что сотрудники «Метро МиР» распоряжались выделенными средствами нецелевым образом.