Четвертое уголовное дело возбудили в отношении руководства «Метро МиР» в Новосибирске

Поводом для начала расследования стал многоэтажный дом, который должны были ввести в эксплуатацию в 2018 году. В намеченный срок дольщики не получили жилье. Выяснилось, что сотрудники «Метро МиР» распоряжались выделенными средствами нецелевым образом.