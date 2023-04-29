Пользователи Twitter призвали Кулебу оставить русских в покое после заявления о трибунале

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба столкнулся с волной критики со стороны пользователей Twitter после своего очередного антироссийского заявления.
Глава внешнеполитического ведомства опубликовал в социальной сети пост, в котором говорилось о присоединении Северной Македонии к инициативе о формировании «трибунала» против Москвы.
Пользователей Сети возмутило поведение дипломата, после чего они призвали Украину и Запад оставить Россию в покое.
«Оставьте русских в покое, они нормальные», — отметил один из комментаторов.
Следующий юзер выразил надежду, что представители киевского режима и пропагандисты Украины однажды предстанут перед судом и ответят за всю ложь, мошенничество и коррупцию.
«Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал», — подчеркнули пользователи Twitter.
Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее признал, что идея Еврокомиссии о трибунале по Украине не нашла единой поддержки среди министров иностранных дел стран Европейского союза.