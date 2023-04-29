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Молодой водитель легковушки погиб в ДТП на трассе «Крым» под Курском

Происшествия
Молодой водитель легковушки погиб в ДТП на трассе «Крым» под Курском

Молодой водитель погиб в ДТП в Курской области. Трагедия произошла на 494 километре автодороги «М2 -Крым», сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, 21-летний водитель за рулем Chevrolet Lacetti столкнулся с автомобилем Renault Master под управлением 36-летнего мужчины. Жертвой аварии стал молодой парень. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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