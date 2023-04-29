CNN: Пентагон встревожен ловким маневром российского Су-35 рядом с истребителем F-16 ВВС США

Российские истребители все более напористо действуют при встречах с самолетами американских ВВС. Пентагон встревожен ловким маневром российского Су-35 рядом с истребителем F-16 ВВС США в Сирии, сообщил полковник американской армии Джо Буччино в интервью телеканалу CNN.
«Российские пилоты, похоже, не пытаются сбивать американские самолеты, но они могут пытаться спровоцировать США и втянуть нас в международный инцидент», – заявил Буччино, его слова приводит «ПолитРоссия».
Истребители российских ВКС оказывают давление на военную активность США в Сирии, пролетали прямо над позициями американских войск, а также якобы имитируя намерение вступить в воздушный бой. Это вызывает растущую тревогу в Пентагоне, рассказал эксперт.
Ранее власти России и Сирии неоднократно указывали на полную незаконность американского военного присутствия на территории САР.