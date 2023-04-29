CNN: Пентагон встревожен ловким маневром российского Су-35 рядом с истребителем F-16 ВВС США

Российские истребители все более напористо действуют при встречах с самолетами американских ВВС. Пентагон встревожен ловким маневром российского Су-35 рядом с истребителем F-16 ВВС США в Сирии, сообщил полковник американской армии Джо Буччино в интервью телеканалу CNN.