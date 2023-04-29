Сенатор Ковитиди напомнила противникам России о кладбищах с желающими захватить Крым

Оппоненты Москвы никогда не смогут захватить Крымский полуостров, а желающие это ранее сделать лежат на кладбищах по всей русской земле, заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.
В то же время политик призвала не расслабляться, поскольку прилет беспилотного летательного аппарата в Казачью бухту, а также возгорание нефтебазы подтверждают опасения.
«Крым противники России никогда не захватят, мы, крымчане, многих завоевателей видали — и все они лежат на кладбищах в Севастополе и по всей земле русской», — подчеркнула сенатор в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что несколько беспилотников Украины атаковали Крым и Севастополь. В результате инцидента произошло возгорание резервуара с топливом.