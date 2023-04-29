«Сочувствую американцам». Марков назвал президента США Джо Байдена позором нации

Президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах были сфальсифицированы. И в итоге пришедший к власти кандидат от Демократической партии Джо Байден оказался худшим президентом в истории страны.
Такое мнение в рамках очередного выпуска YouTube-шоу «Дайте сказать!» высказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.
Комментируя заявление 80-летнего Джо Байдена о том, что он готов принять участие в президентских выборах 2024 года и баллотироваться на второй срок, Марков отметил, что американскому народу в этой ситуации можно только посочувствовать.
«Я сочувствую американцам. Если нашим президентом восхищаются все, даже враги, то американский президент – это позор для нации», – подчеркнул гость программы.
При этом он выразил уверенность что у экс-президента США республиканца Дональда Трампа, который на выборах 2020 года пытался переизбраться на второй срок, победа была украдена.
Если бы не первый в истории Америки случай фальсификации результатов голосования, Байден не победил бы на тех выборах, считает Марков. Потому что, даже если американцы и считают Трампа немного странным, его программа, тем не менее, очень популярна у избирателей.
«С такой программой Трамп стопроцентно побеждает на выборах. Люди голосуют не за Трампа, а против его оппонентов», – подчеркнул эксперт.
Это происходит, благодаря тому, что Трамп в своей предвыборной программе предлагает гражданам США простые вещи – развивать свою собственную страну и перестать подавлять всех вокруг, ссориться непонятно из-за чего с Россией и пытаться быть глобальной империей.
Напомним, ранее Сергей Марков прокомментировал в своем Telegram-канале недавнее ухудшение самочувствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Учитывая заявление врачей, что недомогание турецкого лидера не связано с болезнями сердца, а вызвано, возможно, инфекцией, Марков предположил, что Эрдогана могли отравить его американские или европейские недоброжелатели.