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«Сочувствую американцам». Марков назвал президента США Джо Байдена позором нации

Европа и США
«Сочувствую американцам». Марков назвал президента США Джо Байдена позором нации

Президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах были сфальсифицированы. И в итоге пришедший к власти кандидат от Демократической партии Джо Байден оказался худшим президентом в истории страны.

Такое мнение в рамках очередного выпуска YouTube-шоу «Дайте сказать!» высказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Комментируя заявление 80-летнего Джо Байдена о том, что он готов принять участие в президентских выборах 2024 года и баллотироваться на второй срок, Марков отметил, что американскому народу в этой ситуации можно только посочувствовать.

«Я сочувствую американцам. Если нашим президентом восхищаются все, даже враги, то американский президент – это позор для нации», – подчеркнул гость программы.

При этом он выразил уверенность что у экс-президента США республиканца Дональда Трампа, который на выборах 2020 года пытался переизбраться на второй срок, победа была украдена.

«Сочувствую американцам». Марков назвал президента США Джо Байдена позором нации

Если бы не первый в истории Америки случай фальсификации результатов голосования, Байден не победил бы на тех выборах, считает Марков. Потому что, даже если американцы и считают Трампа немного странным, его программа, тем не менее, очень популярна у избирателей.

«С такой программой Трамп стопроцентно побеждает на выборах. Люди голосуют не за Трампа, а против его оппонентов», – подчеркнул эксперт.

Это происходит, благодаря тому, что Трамп в своей предвыборной программе предлагает гражданам США простые вещи – развивать свою собственную страну и перестать подавлять всех вокруг, ссориться непонятно из-за чего с Россией и пытаться быть глобальной империей.

«Сочувствую американцам». Марков назвал президента США Джо Байдена позором нации

Напомним, ранее Сергей Марков прокомментировал в своем Telegram-канале недавнее ухудшение самочувствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Учитывая заявление врачей, что недомогание турецкого лидера не связано с болезнями сердца, а вызвано, возможно, инфекцией, Марков предположил, что Эрдогана могли отравить его американские или европейские недоброжелатели.

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