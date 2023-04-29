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Россияне покидают здание школы при посольстве в Варшаве под «Прощание славянки»

Общество
Россияне покидают здание школы при посольстве в Варшаве под «Прощание славянки»

Сотрудники школы при российском посольстве в Польше начали собирать свои вещи. Местные власти потребовали от них освободить помещение до 19:00 по московскому времени.

Сейчас сотрудники школы готовятся покинуть здание. Они собирают вещи в грузовик с дипномерами российского посольства под «Прощание славянки», отмечает РИА Новости. Москва заявила, что шаг Варшавы «не останется без жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России».

МИД Польши ранее сообщил, что обратился в компетентные органы с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух зданий, которые якобы находятся у РФ в незаконном владении. В Варшаве считают, что эта недвижимость не используется в дипломатических или консульских целях.

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