Россияне покидают здание школы при посольстве в Варшаве под «Прощание славянки»

МИД Польши ранее сообщил, что обратился в компетентные органы с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух зданий, которые якобы находятся у РФ в незаконном владении. В Варшаве считают, что эта недвижимость не используется в дипломатических или консульских целях.