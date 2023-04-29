Reuters: американский First Republic Bank может оказаться под внешним управлением

Ранее стало известно, что ценные бумаги First Republic Bank обвалились более чем на 22% в моменте на фоне публикации отчетности. По итогам четвертого квартала прошлого года депозиты финорганизации находились на уровне в 176,43 млрд долларов. Вскоре после этого акции банка рухнули до 104,47 млрд долларов.