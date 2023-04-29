Reuters: американский First Republic Bank может оказаться под внешним управлением

Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) может перевести First Republic Bank под внешнее управление из-за усугубившихся проблем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Регулятор считает, что положение проблемного банка серьезно ухудшилось и больше нет времени на спасение через частный сектор.
Ранее стало известно, что ценные бумаги First Republic Bank обвалились более чем на 22% в моменте на фоне публикации отчетности. По итогам четвертого квартала прошлого года депозиты финорганизации находились на уровне в 176,43 млрд долларов. Вскоре после этого акции банка рухнули до 104,47 млрд долларов.