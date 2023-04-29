Медведев счел бессмысленным поддержание дипотношений с Польшей

России нет смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Такое мнение выразил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик опубликовал соответствующую запись в Twitter. Он на английском и польском языках отметил, что не видит смысла поддерживать дипотношения с Варшавой. По его словам, Польша не должна существовать для Москвы, пока там правят русофобы.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что России нет смысла вести диалог с властями Молдавии. По его словам, Кишинев сейчас находится под контролем Румынии.