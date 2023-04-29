Foreign Policy: спич Лаврова в СБ ООН вынудил западных дипломатов выстроиться в очередь

Дипломаты, представляющие коллективный Запад, выстроились в очередь после выступления главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН. На это обратил внимание автор Foreign Policy Дж. Алекс Тарквинио.
По его словам, западные дипломаты постарались подорвать респектабельность российского министра иностранных дел на мероприятии. Но их попытки выбить Лаврова из равновесия потерпели провал, передает «ПолитРоссия».
Старт заседания Совбеза ООН ознаменовался почти получасовым уверенным спичем главы МИД РФ. За это время он высказался о цветных революциях в бывших советских республиках и роли проводимой на Украине спецоперации.
«Западные страны выстроились в очередь, чтобы опровергнуть аргументы Лаврова», — заметил Тарквинио в материале.
В данную «очередь» поспешно забежали послы США, Франции и Великобритании Линда Томас-Гринфилд, Николя де Ривьер и Барбара Вудворд. Они раскритиковали не только председательство Лаврова в СБ ООН, но и внешнюю политику России.
Несмотря на это, представители КНР заняли совершенно противоположную сторону. Китайцы выступили против западных экономических ограничений, назвав их «похожими на разъяренного монстра».