France24: украинская армия может начать наступление через Токмак в Запорожской области

Украинские националисты в рамках готовящегося контрнаступления ВСУ могут нанести главный удар в Запорожской области в направлении города Токмак. Об этом сообщили аналитики французского телеканала France24 со ссылкой на мнение западных военных экспертов.
«Наступление в этом направлении могло бы предоставить ВСУ прямой путь на Крым», — сказано в опубликованном сюжете.
При этом французские обозреватели усомнились в успехе форсирования Днепра украинской армией ввиду сложности такой десантной операции в условиях существенного превосходства российской артиллерии и авиации, а также ввиду наличия мощных укреплений ВС РФ вдоль всей линии боевого соприкосновения.