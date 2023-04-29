Политолог Расмуссен сделал прогноз о шансах Трампа и Байдена на президентских выборах

Эксперт считает, что политики имеют равные шансы на победы на президентских выборах. Однако обвинения министерства юстиции в отношении Трампа усилили его позиции. Кроме того, Байден допустил ошибку, когда объявил о планах баллотироваться. Однако у демократов нет других кандидатов на праймериз.