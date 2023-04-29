Политолог Расмуссен сделал прогноз о шансах Трампа и Байдена на президентских выборах

Президент США Джо Байден вряд ли обойдет предшественника Дональда Трампа на предстоящих праймериз. Такое мнение выразили американский политолог Эрл Расмуссен.
Эксперт считает, что политики имеют равные шансы на победы на президентских выборах. Однако обвинения министерства юстиции в отношении Трампа усилили его позиции. Кроме того, Байден допустил ошибку, когда объявил о планах баллотироваться. Однако у демократов нет других кандидатов на праймериз.
«В действительности, элита Демократической партии больше никого не поддерживает», – объяснил политолог.
Ранее Дональд Трамп высказался о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на пост президента. По его словам, это может обернуться третьей мировой войной.