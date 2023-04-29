Хазин объяснил, какие изменения вскоре произойдут в мировой экономике

Так Россия, в отношении которой страны Запада ввели великое множество санкций, и экономических в том числе, объявила, что во взаиморасчетах с партнерами переходит на собственную национальную валюту. Затем по тому же пути пошли и другие страны, включая Китай и Саудовскую Аравию, которые перешли на оплату в юанях.