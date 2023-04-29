Хазин объяснил, какие изменения вскоре произойдут в мировой экономике

Беспрецедентные по масштабности антироссийские санкции Запада и украинский кризис привели к изменениям в мировой экономике. В результате уже в обозримом будущем из шести существующих на данный момент валютных зон одной не станет.
Такой прогноз в эфире телеканала «Звезда» высказал политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого, гегемония доллара постепенно сходит на нет.
Многие страны осознали наконец, что Соединенные Штаты используют американскую валюту в качестве рычага давления.
Так Россия, в отношении которой страны Запада ввели великое множество санкций, и экономических в том числе, объявила, что во взаиморасчетах с партнерами переходит на собственную национальную валюту. Затем по тому же пути пошли и другие страны, включая Китай и Саудовскую Аравию, которые перешли на оплату в юанях.
Всего в мире, напоминает Хазин, на данный момент действует шест валютных зон – долларовая, евразийская и латиноамериканская, а также зоны, где для расчета используют евро, юани и рупии. Но в результате последних событий это положение дел изменится и число валютных зон в мире изменится до пяти, уверен экономист.
«Зоны евро не будет. Пытается как-то поиграть Великобритания, но не получится. Будет пять зон. Европа окажется частично в евразийской зоне, частично в долларовой. Все. Африка — как получится», – прогнозирует Михаил Хазин.
Напомним, ранее экономист заявил, что украинский кризис запустил конфликт передела территорий в Европе, и уже несколько государств начинают, правда, пока в полголоса, озвучивать территориальные претензии к соседям.
В частности, подчеркнул Хазин, Венгрия напоминает о своих правах на украинское Закарпатье, а также на отдельные регионы Румынии и Хорватии, а Польша рассчитывает расширить свои границы за счет территорий Западной Украины.