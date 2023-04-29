Bild: немецкие инструкторы обучают спецназовцев ВСУ тактике боевых действий в населенных пунктах

Немецкие военные инструкторы в преддверии обещанного Киевом наступления обучают украинских военнослужащих боевым действиям в условиях населенных пунктов, пишет газета Bild.
«Украинские силы специального назначения готовятся к предстоящему наступлению на дюжине баз бундесвера», — говорится в материале.
Подготовка проходит на военных базах бундесвера. Солдат ВСУ обучают в том числе управлению самоходными артиллерийскими установками Panzerhaubitze 2000 и танками Leopard 2.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в 2023 году на территории стран ЕС подготовят около 30 тысяч украинских военнослужащих.