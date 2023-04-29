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Прокачка российского газа через Украину 29 апреля составит 37 млн кубометров

Экономика
Прокачка российского газа через Украину 29 апреля составит 37 млн кубометров

«Газпром» 29 апреля подает топливо для европейских стран транзитом через Украину в объеме 37 млн кубических метров, сообщила пресс-служба российского холдинга.

Экспорт осуществляется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», поскольку киевская сторона в очередной раз отклонила заявку на прокачку через «Сохрановку». Днем объем транзита составил 42,4 млн кубометров.

В настоящее время эта ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы. После теракта на газопроводе «Северный поток» в сентябре прошлого года экспорт по ним был прекращен.

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