Прокачка российского газа через Украину 29 апреля составит 37 млн кубометров

«Газпром» 29 апреля подает топливо для европейских стран транзитом через Украину в объеме 37 млн кубических метров, сообщила пресс-служба российского холдинга.
Экспорт осуществляется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», поскольку киевская сторона в очередной раз отклонила заявку на прокачку через «Сохрановку». Днем объем транзита составил 42,4 млн кубометров.
В настоящее время эта ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы. После теракта на газопроводе «Северный поток» в сентябре прошлого года экспорт по ним был прекращен.