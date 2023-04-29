«Машина унижения»: Пригожин объяснил смысл бюрократии в России

Россия прекратит свое существование, если ее не спасти от бюрократии. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью создателю проекта WarGonzo Семену Пегову.
Отвечая на вопрос военного корреспондента Семена Пегова о том, не опасно ли раскрывать правду о реальном положении дел в зоне СВО, Пригожин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» уже «давно так воюет».
«Ничего страшного. Мы уже давно так воюем. Другая ситуация: нам перестали давать боеприпасы вообще. Вот у нас человек, который должен подписать заявку на следующие 10 дней, например, уже четвертый день в очереди стоит и испытывает наслаждение от нашей бюрократии. У нас страна прекратит свое существование, если ее не спасти от бюрократии», — подчеркнул предприниматель.
По словам Пригожина, так называемые «капризные карлики» не спешат выполнять свою работу: они будут неделями перекладывать бумажки, и с этим ничего не поделать. Пегов задался вопросом, в чем смысл этого, на что основатель ЧВК «Вагнер» лаконично ответил: «Унижение. Машина унижения».