«Машина унижения»: Пригожин объяснил смысл бюрократии в России

По словам Пригожина, так называемые «капризные карлики» не спешат выполнять свою работу: они будут неделями перекладывать бумажки, и с этим ничего не поделать. Пегов задался вопросом, в чем смысл этого, на что основатель ЧВК «Вагнер» лаконично ответил: «Унижение. Машина унижения».