Россияне стали меньше интересоваться изучением языков стран релокации

Россияне стали реже проявлять интерес к изучению иностранных языков, заявили аналитики сервиса услуг «Профи».
Меньше всего граждане РФ хотят изучать иврит. Спрос на услуги преподавателей снизился на 64%. Также россияне стали реже интересоваться изучением грузинского и сербского. Спрос на преподавателей упал на 46% и 11% соответствено.
«Исключением стали армянский и турецкий языки, спрос на услуги репетиторов по этим языкам вырос на 8 и 7% соответственно», — рассказали представители сервиса «Профи», пишет РБК.
Что касается конкретно Москвы, тут интерес к изучению языков стран релокации также уменьшился. Однако частично это связано с тем, что горожане ищут преподавателей в регионах и учатся дистанционно.