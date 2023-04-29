«Отношения с финнами обостряются». РФ готова окончательно решить вопрос Сайменского канала

Также в ведомстве добавили, что в случае расторжения Россией договора о сдаче Финляндии в аренду Сайменского канала, для финнов ситуация не изменится, так как в последнее время судоходство по этой водной артерии и так практически остановилось. Транспортные компании, подчеркнули в министерстве, нашли альтернативные маршруты, связывающие Финляндию с другими странами.