«Отношения с финнами обостряются». РФ готова окончательно решить вопрос Сайменского канала

Ответом России на вступление Финляндии в НАТО может стать расторжение договора по аренде Сайменского канала, который на протяжении долгих десятилетий олицетворял собой добрососедские отношения и сотрудничество Москвы и Хельсинки.
Об этом сообщает информационный портал Vgudok, приводя мнение на этот счет депутата Государственной думы от КПРФ, главы комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Леонида Калашникова.
Ранее депутат призвал Москву денонсировать заключенный с Финляндией договор об аренде Сайменкого канала, который в 2012 году был продлен на полвека – до 2063 года.
«Так как они [финны] приняли решение о вступлении в НАТО, мы должны принять решение — они же отменили все поезда, все автобусы, а мы до сих пор… У нас есть Сайменский канал такой, который идет по нашей территории, который возит грузы в центр Финляндии. У нас есть запрет на перевозку грузов стран-членов НАТО… Мы подписали 50 лет назад это соглашение, надо его денонсировать», – заявил парламентарий.
Также подобный призыв ранее – еще в 2022 году – озвучивал постоянный представитель РФ в Евросоюзе Владимир Чижов. По его словам, в случае вступления Финляндии в западный военный блок НАТО, Россия должна будет поставить вопрос о имеющих демилитаризованный статус Аландских островах в Балтийском море, и о Сайменском канале, который по территории РФ соединяет Балтику с Сайменской озерной системой.
Финляндия же официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года, став его 31-м полноправным членом. Таким образом финны прервали многолетнюю традицию финского нейтралитета и осознанно пошли на обострение отношений с Москвой.
При этом в Хельсинки индифферентно реагируют на возможность прекращения действия данного договора.
«Финляндия не получала никаких официальных контактов от России по поводу договора аренды Сайменского канала или его расторжения», – заявили в Министерстве транспорта Финляндии.
Также в ведомстве добавили, что в случае расторжения Россией договора о сдаче Финляндии в аренду Сайменского канала, для финнов ситуация не изменится, так как в последнее время судоходство по этой водной артерии и так практически остановилось. Транспортные компании, подчеркнули в министерстве, нашли альтернативные маршруты, связывающие Финляндию с другими странами.