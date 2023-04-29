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Посол России Андреев обвинил Польшу в нарушении Венской конвенции после захвата школы

Политика
Посол России Андреев обвинил Польшу в нарушении Венской конвенции после захвата школы

Россия намерена заявить Варшаве протест, поскольку она нарушила Венскую конвенцию. Об этом заявил глава дипмиссии РФ Сергей Андреев.

Дипломат отметил, что действия со стороны Польши в отношении школы при посольстве являются нарушением Венской конвенции. Кроме того, подобные шаги не останутся без ответа.

«Мы, естественно, заявим протест», – сказал дипломат.

Андреев добавил, что школа не может работать в подобных условиях. По этой причине для нее найдут другое место. Дипмиссия намерена обеспечить нормальное завершение учебного года.

Напомним, что власти Польши вместе с полицией ворвались в здание школы при посольстве.

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