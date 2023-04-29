«Бьем в набат»: Пригожин рассказал, чем грозит «снарядный голод» в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о «снарядном голоде» в рядах бойцов «оркестра». В интервью военкору Семену Пегову бизнесмен объяснил, чем может обернуться нехватка боеприпасов.
Пригожин заявил, что в ЧВК «Вагнер» служат патриоты, которые будут идти вперед до последнего патрона. При этом снарядов осталось уже даже не на недели, а всего на считанные дни.
«Нам нужны боеприпасы, и нам нужно прекратить обманывать население Российской Федерации и рассказывать, что у нас все в порядке», — заявил Пригожин в интервью для канала WarGonzo.
Он отметил, что при дефиците снарядов во время наступления ВСУ бойцы ЧВК «Вагнер», возможно, будут вынуждены либо остаться и погибнуть, либо организованно выйти, чтобы потом не бежать «как трусливые крысы». После вывода подразделений «музыкантов» посыплется весь фронт.
«Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории, а потом, как бы ни хотелось нашим бюрократам, посыпется все остальное. И поэтому колокол уже гремит, этот колокол называется набат. Мы бьем в набат», — заявил бизнесмен.
Предприниматель положительно отозвался о работе генерал-полковника Михаила Мизинцева. Он ездил по бойцам и выдавал боеприпасы, большинство из которых были собраны уже на арсеналах. Мизинцев включался в работу и помогал на деле.