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Уехавший из России режиссер Звягинцев рассказал, чем занимается за границей

Общество
Уехавший из России режиссер Звягинцев рассказал, чем занимается за границей

Покинувший Россию режиссер Андрей Звягинцев рассказал, над чем сейчас работает за рубежом. Кинематографист с марта 2022 года живет во Франции.

Звягинцев уехал за рубеж для прохождения реабилитации после перенесенного коронавируса. Он признался, что, если бы не помощь миллиардера Владимира Евтушенкова и Романа Абрамовича, сам бы не справился с ситуацией. Какое-то время он жил на деньги с релиза фильма «Нелюбовь», а также после переезда его с семьей поддержал французский благотворительный фонд, который помимо финансовой помощи обеспечил их жильем.

«Пока [держимся] на добрых людях», — сообщил Звягинцев в одном из интервью на YouTube-канале.

Сейчас Звягинцев продвигает свою ретроспективу, которая, по его словам, с успехом состоялась во Франции. Также он должен восстановить запуск работы над проектом, который заморозили в 2019 году в России. Название проекта Звягинцев не назвал, но добавил, что проект будет выпущен британским и французским продюсерами.

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