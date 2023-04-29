Уехавший из России режиссер Звягинцев рассказал, чем занимается за границей

Покинувший Россию режиссер Андрей Звягинцев рассказал, над чем сейчас работает за рубежом. Кинематографист с марта 2022 года живет во Франции.
Звягинцев уехал за рубеж для прохождения реабилитации после перенесенного коронавируса. Он признался, что, если бы не помощь миллиардера Владимира Евтушенкова и Романа Абрамовича, сам бы не справился с ситуацией. Какое-то время он жил на деньги с релиза фильма «Нелюбовь», а также после переезда его с семьей поддержал французский благотворительный фонд, который помимо финансовой помощи обеспечил их жильем.
«Пока [держимся] на добрых людях», — сообщил Звягинцев в одном из интервью на YouTube-канале.
Сейчас Звягинцев продвигает свою ретроспективу, которая, по его словам, с успехом состоялась во Франции. Также он должен восстановить запуск работы над проектом, который заморозили в 2019 году в России. Название проекта Звягинцев не назвал, но добавил, что проект будет выпущен британским и французским продюсерами.